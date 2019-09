ملف تجميد الأرصدة على أجندة وفد «الليبية للاستثمار» ومسؤولين من الخارجية الأمريكية

المتوسط:

قام وفد من المؤسسة الليبية للاستثمار، بزيارة وزارة الخارجية الأميركية، حيث ناقش استراتيجية المؤسسة في إطار نظام العقوبات المعمول به، وقرارات مجلس الأمن الدولي، الخاصة بتجميد الأرصدة الليبية.

واستعانت حكومة الوفاق، المشرفة قانونا على مؤسسة الاستثمار، بوكلاء أجانب وشركتي استشارات قانونية أميركية لإسداء المشورة بشأن كيفية رفع التجميد عن تلك الأرصدة، في منتصف الشهر الماضي.

كما طرحت حكومة الوفاق، العام الماضي، فكرة تعيين شركة مستقلة لإعداد تدقيق الحسابات حول أصول المؤسسة، التي يمكن تقديمها إلى الأمم المتحدة، لطلب رفع العقوبات.

