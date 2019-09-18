مؤكدة أنها لن تكون الأخيرة..الإعلام الحربي: غارات دقيقة على أهداف في القاعدة الجوية مصراتة

أخبار ليبيا24

كشفت شعبة الإعلام الحربي اليوم الأربعاء أن مقاتلات سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للقوات المُسلحة قامت بغارات دقيقة على أهداف في القاعدة الجوية مصراتة.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن طائرات سلاح الجو استهدفت غرفة العمليات التركية داخل الكلية الجوية مصراتة.

وحذرت الشعبة أهالي مدينة مصراتة أن هذه الغارات لن تكون الأخيرة طالما ظلت المدينة تحتضن وتستضيف هذه الأنشطة المشبوهة لدولٍ أجنبية مُموّلة للإرهاب داخل الوطن.

وكانت طائرات سلاح الجو شنت فجر اليوم الأربعاء عدة غارات متتالية على أهداف في قاعدة مصراتة الجوية وسبقتها غارات على أهداف في تاجوراء وقاعدة معيتيقة العسكرية.

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