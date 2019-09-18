مصدر عسكري يكشف تفاصيل الضربات الجوية للجيش ونتائجها

أكد مصدر عسكري رفيع المستوى، أن سلاح الجو الليبي نفذ ظهر اليوم الأربعاء، طلعات جوية استهدفت مقر الكلية الجوية بمدينة مصراتة.

وأوضح المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه-في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن الضربة أسفرت عن تدمير أهداف مهمة، لافتا إلى أنها تأتي في إطار عمليات تكثيف الضربات الجوية لتجفيف منابع وقواعد الإمداد الخلفية للمسلحين في طرابلس.

وأضاف المصدر-وهو أحد ضباط العمليات بغرفة عمليات تحرير المنطقة الغربية-أنه تم أمس الثلاثاء قصف عدة مواقع منها سرت ومصراتة ومعيتيقة وزوارة، أسفرت عن سقوط قتلى من الأتراك ومقتل خالد كاره ابن عم عبد الرؤوف كاره آمر قوة الردع، وتدمير غرف عمليات وتحكم للطيران التركي المسير، وتدمير طائرة شحن بمطار الكلية الجوية مصراتة.

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