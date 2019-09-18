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“الوحدة” يرفع سقف سحب التمويل بالمرابحة الإسلامية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الوحدة لكافة عملائه أنه رفع قيمة السقف المحدد الخاص بالتمويل بالمرابحة الإسلامية إلى 85 ألف دينار وذلك تنفيذا لمنشور مصرف ليبيا المركزي للعام الجاري.

وأوضح الوحدة خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك أن المنتجات التي شملها القرار هي المرابحة في السيارات ومواد البناء والأثاث بالإضافة إلى المواد الكهربائية والمنزلية والمفروشات.

وأوضح المصرف لكافة العملاء الراغبين من الخدمة أن الادارة بصدد إعداد الإجراءات المطلوبة في إطار تحول المصرف لعدة خدمات بينها المرابحة الإسلامية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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