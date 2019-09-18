“الوحدة” يرفع سقف سحب التمويل بالمرابحة الإسلامية

أعلن مصرف الوحدة لكافة عملائه أنه رفع قيمة السقف المحدد الخاص بالتمويل بالمرابحة الإسلامية إلى 85 ألف دينار وذلك تنفيذا لمنشور مصرف ليبيا المركزي للعام الجاري.

وأوضح الوحدة خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك أن المنتجات التي شملها القرار هي المرابحة في السيارات ومواد البناء والأثاث بالإضافة إلى المواد الكهربائية والمنزلية والمفروشات.

وأوضح المصرف لكافة العملاء الراغبين من الخدمة أن الادارة بصدد إعداد الإجراءات المطلوبة في إطار تحول المصرف لعدة خدمات بينها المرابحة الإسلامية.

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