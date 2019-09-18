غارات دقيقة على غرفة العمليات التركية بمصراتة

مصراتة-ليبيا

نفذت مقاتلات السلاح الجوي اليوم الأربعاء طلعات جوية قتالية على غرفة العمليات التركية داخل الكلية الجوية في مصراتة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، “إن مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المسلحة تقوم بالطلعة الجوية وتقوم بغارات دقيقة لغرفة العمليات التركية داخل الكلية الجوية بمدينة مصراتة”.

وأكدت الغرفة في رسالة مباشرة لأهالي مصراتة أن هذه الغارات لن تكون الأخيرة، طالما ظلت مدينتهم تحتضن وتستضيف الأنشطة المشبوهة لدول أجنبية ممولة للإرهاب داخل ليبيا.

وشن سلاح الجو خلال اليومين الماضيين غارات جوية مكثفة ودقيقة على مواقع تابعة للمليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق في عدة مواقع في سرت وطرابلس ومصراتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية