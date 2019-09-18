النقاط الأبرز في لقاء السراج مع رئيس الوزراء الإيطالي

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الايطالية روما، رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي بحضور عدد من المسؤولين الايطاليين والليبيين.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن المحادثات التي جرت بمقر الحكومة (قصر كيجي) وسط العاصمة، تناولت مستجدات الوضع في ليبيا وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد كونتي خلال الاجتماع، أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، مشددا على حرص إيطاليا على إيجاد حل سياسي لتحقيق الاستقرار وتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا.

من جانبه أعرب السراج، عن تقديره لموقف إيطاليا الداعم للمسار الديمقراطي في ليبيا.

من جهة اخرى تناولت المحادثات عدد من الملفات تتعلق بدعم ليبيا في مجال الخدمات والبنية التحتية، واستمرار التنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، واستمرار وتكثيف دعم خفر السواحل بتوفير البرامج التدريبية والإمكانيات اللازمة التقنية والفنية.

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