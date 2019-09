«ديوان المحاسبة» يقترح مشروع قانون للمرتبات

المتوسط:

اقترح ديوان المحاسبة، على مجلس النواب إقرار مشروع قانون للمرتبات خلال الفترة الحالية، إذ رأي الديوان أن يراعي مشروع القانون الآتي:

– إمكانيات الدولة ومواردها.

– تقنين التفاوت في مستوى الدخول وفقا لطبيعة العمل وحجم المسؤولية ومستوى الأداء ودقة التخصص والعدالة في تساوي دخول الاعمال المتماثلة.

– الاستفادة من مخصصات الدعم المقررة ومعالجة إشكالية علاوة العائلة.

– تحقيق إصلاحات وظيفية.

– تحقيق العدالة الاجتماعية.

– الرفع من قيمة العمل بالوظيفة العامة.

