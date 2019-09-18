«ديوان المحاسبة» يقترح مشروع قانون للمرتبات

المتوسط:
اقترح ديوان المحاسبة، على مجلس النواب إقرار مشروع قانون للمرتبات خلال الفترة الحالية، إذ رأي الديوان أن يراعي مشروع القانون الآتي:
– إمكانيات الدولة ومواردها.
– تقنين التفاوت في مستوى الدخول وفقا لطبيعة العمل وحجم المسؤولية ومستوى الأداء ودقة التخصص والعدالة في تساوي دخول الاعمال المتماثلة.
– الاستفادة من مخصصات الدعم المقررة ومعالجة إشكالية علاوة العائلة.
– تحقيق إصلاحات وظيفية.
– تحقيق العدالة الاجتماعية.
– الرفع من قيمة العمل بالوظيفة العامة.
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