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«ديوان المحاسبة» يقترح مشروع قانون للمرتبات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اقترح ديوان المحاسبة، على مجلس النواب إقرار مشروع قانون للمرتبات خلال الفترة الحالية، إذ رأي الديوان أن يراعي مشروع القانون الآتي:

– إمكانيات الدولة ومواردها.

– تقنين التفاوت في مستوى الدخول وفقا لطبيعة العمل وحجم المسؤولية ومستوى الأداء ودقة التخصص والعدالة في تساوي دخول الاعمال المتماثلة.

– الاستفادة من مخصصات الدعم المقررة ومعالجة إشكالية علاوة العائلة.

– تحقيق إصلاحات وظيفية.

– تحقيق العدالة الاجتماعية.

– الرفع من قيمة العمل بالوظيفة العامة.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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