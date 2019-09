«السراج» يجري محادثات في روما مع رئيس وزراء إيطاليا

المتوسط:

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء بالعاصمة الايطالية روما ، رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين الايطاليين والليبيين.

وتناولت المحادثات التي جرت بمقر الحكومة (قصر كيجي) وسط العاصمة ، مستجدات الوضع في ليبيا وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد كونتي خلال الاجتماع أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية وحرص إيطاليا على ايجاد حل سياسي لتحقيق الاستقرار وتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا، كما رحب كونتي بمبادرة السراج التي من شأنها عقد ملتقى ليبيا يفضي إلى حل شامل يتفق عليه الليبيين. كما اثنى كونتي على دور حكومة الوفاق الفعّال في مكافحة الاٍرهاب والقضاء عليه، وكذلك على دور خفر السواحل الليبية في مكافحة الهجرة وانقاذ المهاجرين بالرغم من وضع الأزمة الراهن وكل الصعوبات.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي، عن تقديره لموقف إيطاليا الرافض للاشتباكات والداعم للمسار الديمقراطي في ليبيا.

من جهة أخرى، تناولت المحادثات عدد من من الملفات تتعلق بدعم ليبيا في مجال الخدمات والبنية التحتية، واستمرار التنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، واستمرار وتكثيف دعم خفر السواحل بتوفير البرامج التدريبية والإمكانيات اللازمة التقنية والفنية.

