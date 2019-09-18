مفاوضات روما.. السراج يناقش الحصول على دعم إيطاليا في مجال البنية التحتية

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مقر الحكومة الإيطالية بالعاصمة روما (قصر كيجي)، بحضور عدد من المسؤولين الايطاليين والليبيين.

اللقاء جاء في اطار علاقات التعاون وعملية التشاور بين البلدين، وتناول التنسيق المشترك في قضايا الهجرة غير الشرعية ودعم ليبيا في مجال الخدمات والبنية التحتية واستمرار وتكثيف دعم خفر السواحل بتوفير البرامج التدريبية والإمكانيات اللازمة التقنية والفنية، حسبما نقلت صفحة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وشددد كونتي خلال الاجتماع على أنه «لا حل عسكري للأزمة الليبية»، مشيرًا إلى «حرص إيطاليا على ايجاد حل سياسي لتحقيق الاستقرار وتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا».

ورحب رئيس الوزراء الإيطالي بمبادرة السراج التي من شأنها عقد ملتقى ليبيا الهادف إلى «حل شامل يتفق عليه الليبيين»، مشيدًا بـ«دور حكومة الوفاق الفعّال في مكافحة الاٍرهاب والقضاء عليه، وكذلك على دور خفر السواحل الليبية في مكافحة الهجرة وانقاذ المهاجرين بالرغم من وضع الأزمة الراهن وكل الصعوبات».

بدوره، قال السراج إنه يقدر «موقف ايطاليا الرافض للعدوان والداعم للمسار الديمقراطي في ليبيا، مضيفًا: «لم ييعد المعتدي شريكاً في الحل السياسي»، مشددًا على حرصه على «دحر العدوان وانهاء مشروع (المعتدي) لعسكرة الدولة».

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