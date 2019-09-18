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وكالة إيطالية تنقل عن مصادر حكومية عدم إمكانية عقد ” اللقاء الثلاثي “

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إستقبل رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي بمقر الحكومة في روما ظهر اليوم الاربعاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

قبل بدء اللقاء بقليل بين كونتي والسراج نصبت الحكومة الايطالية على مبنى مقرها وفقاً لوكالة “آكي” العلم الليبي إلى جانب العلمين الايطالي والأوروبي.

ويتزامن تواجد السراج في روما مع زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيصل إلى العاصمة الايطالية عصر اليوم الأربعاء .

ونفت مصادر حكومية إمكانية عقد لقاء ثلاثي( فرنسي-إيطالي-ليبي ) وفقاً لذات الوكالة وبخلاف ما أعلنته بعض وسائل الإعلام الليبية عن أن هذا لقاءً سيعقد بين كونتي والسراج وماكرون دون وجود أي تأكيد أو نفي رسمي من أي جهة .

المرصد – متابعات

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • باهي وين نعمان بن عثمان الحلقة الجاية بيقول أنه رتب للقاء وهو إلي وزع الحراسات وأشرف على كل أجهزة الاستخبارات
    وحتى معركة أحد هو أعطى الخطة لحمزة عم الرسول لكن المقاتلين ما مشوش بيها

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