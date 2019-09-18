مطالبات بالكشف عن مصير سرقيوة والوحيشي ومنصور

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها بعد حادثة اختطاف الناشط المدني عز الدين الوحيشي، في الخامس من سبتمبر في العاصمة طرابلس، أثناء وجوده في إحدى المصحات الطبية.

وجددت اللجنة مطالبتها بالكشف عن مصير النائبة سهام سرقيوة التي اختُطفت في مدينة بنغازي منذ أشهر، كما عبرت عن قلقها البالغ إزاء واقعة اختطاف الدكتور على الصيد منصور، عضو الأمانة العامة للتجمع الوطني الليبي، والموظف بمركز الرقابة على الأغذية، الذي كان قد اختُطف في يوليو الماضي من قبل مجموعة مسلحة بمنطقة ابوسليم في طرابلس.

وطالبت اللجنة في بيان لها، الأجهزة الأمنية ومديرية الأمن بمدينة طرابلس ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومكتب النائب العام بسرعة التحرك لكشف هؤلاء المختطفين، وضمان إطلاق سراحهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية