قتيل وإصابة “12” جراء سقوط مقذوفات مضادة للطيران عشوائية على سرادق عزاء في بنغازي

بنغازي 18 سبتمبر 2019 (وال) – قتل شخص وجرح 12 آخرين على الأقل إثر سقوط قذائف مضادة للطيران نوع 23 ملم على سرادق عزاء بمنطقة بوهديمة في مدينة بنغازي.

ووفقا لشهود عيان فإن هذه القذائف أطلقت من المدفع المضاد للطيران من منطقة الماجوري تأبينا لأحد شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا في طرابلس.

وأوضح الشهود أن القذائف سقطت على خيمة لمأتم “آل الفاخري” وأدت إلى وفاة “فرج الفاخري”، لافتين إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مركز بنغازي الطبي.

وقالت مصادر أمنية أن الجندي الذي أطلق الأعيرة النارية تمت معرفته وأنه جاري القبض عليه وتسليمه للشرطة العسكرية ليواجه العدالة نتيجة لهذا التصرف الذي أودى بحياة الأبرياء دون مبرر في ظاهرة تكاد تكون قد اختفت من المدينة بعد أن تسببت في كوارث جمة . (وال – بنغازي) ع ع

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