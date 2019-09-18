إنفصال إدارة “البريقة” ببنغازي عن الوطنية للنفط في طرابلس

العنوان_بنغازي

قررت إدراة شركة البريقة لتسويق النفط الواقعة بمدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، الإنفصال عن إدارة الشركة الرئيسية والتابعة لمؤسسة النفط في طرابلس.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي أسامة ماضي، في تصريح خاص لـ”صدى الاقتصادية”، إن الانفصال الإداري جاء نتيجة رفض إدارة الشركة في غرب البلاد إرسال شحنات وقود الطائرات للمستودعات شرق البلاد.

وبحسب ماضي، ستعمل إدارة البريقة على محاولة توفير الوقود الخاص بالطيران للمنطقة الشرقية والجنوبية، بعد توقف الامدادت من طرابلس.

ومن المتوقع أن يُعين خيرالله صالح العبيدي رئيسًا للإدارة الجديدة لشركة البريقة التابعة للمؤسسة النفطية الموازية في بنغازي.

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