اجتمع وزير المالية بحكومة الوفاق مع البرفيسور أدي سيما، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الأربعاء.

وناقش الاجتماع الحصول على فرص دعم البنك لدولة ليبيا بتمويل بعض المشروعات الاستراتجية وكذلك فرص توظيف القدرات والكفاءات الليبية بإدارات البنك فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتطوير .

