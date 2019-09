طرابلس.. اجتماع موسع بين وزارتي الداخلية والتعليم

عـقد صـباح الـيوم الأربـعاء بـمقر مـديرية أمـن طـرابلس اجـتماع مـوسع بـين وكـيل وزارة الـداخلية عـميد “خـالد مـازن” ووزيـر الـتعليم الـدكتور “عـثمان عـبدالجليل”, وبـحضور عـدد مـن مـدراء الإدارات ومـدراء الأمـن بـالمناطق ورؤسـاء الـمكاتب والأقـسام وعـدد متن ضـباط مـن وزارة الـداخلية, وعـدد مـن أعـضاء اللـجنة الـمركزية لـلإمتحانات بـوزارة الـتعليم.

وأشـاد وزيـر الـتعليم خـلال الإجـتماع بـكافة الـجهود الـتي بـذلتها مـكونات وزارة الـداخلية بـالـمشاركة فـي خـطة تـأمين امـتحانات إتـمام مـرحلة الـشهادة الـثانوية لـعام 2018-2019.

وعـلى هـامش الاجـتماع قـدم مـدير أمـن طـرابلس عـميد “أسـامة عـويدان” بـدرع لـوزير الـتعليم الـمفوض, ودرع لـوكيل وزارة الـداخلية, ومـن جـهته قـدم عـميد “خـالد مـازن” درع الـوزارة لـوزير الـتعليم الـمفوض.

