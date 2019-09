المتوسط:

قام مستشفى بني وليد العام بتزويد مخازن الإمداد الطبي بني وليد ببعض المحاليل الوريدية التي سيتم توزيعها على المراكز الصحية بالمدينة.

وبينت إدارة الخدمات الصحية بني وليد أن تزويد المخازن بالمحاليل الوريدية يأتي في سياق التعاون المشترك بين إدارة الخدمات الصحية ومستشفي بني وليد العام

