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لقاء تمهيدي للمؤتمر الدولي حول ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استضافت العاصمة الألمانية برلين اجتماعا تمهيديا للمؤتمر المزمع عقده في نوفمبر المقبل، وشارك في الاجتماع ممثلون عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وروسيا ومصر والإمارات وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

ونشرت الخارجية الروسية بيانا حول اللقاء قالت فيه: “جرى تبادل معمق للآراء بهدف تقديم اقتراحات معينة لتسوية الأزمة الليبية في أقرب وقت”.

وتسعى الأطراف المُشاركة في اللقاء الذي تم بدعوة ألمانية، إلى الوصول لتسوية سياسية تُنهي أمد الصراع المُشتعل في ليبيا، في ظل عجز البعثة الأممية عن وقف الصراع.

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد شددت على ضرورة بذل كافة الجهود لضمان عدم تصعيد الوضع في ليبيا إلى حرب بالوكالة.

وأكدت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني أن بلادها ستقوم بدورها لتجنيب ليبيا سيناريو الحرب بالوكالة، والذي اعتبرت أنه يُهدد استقرار أفريقيا بأسرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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