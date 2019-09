عميد غات يلتقي شيوخ منطقة البركت

ناقش لقاء جمع عميد بلدية غات مع شيوخ منطقة البركت، المشاكل التي تعاني منها منطقة البركت ومنها انقطاع المياه عن بعض الأحياء بالمنطقة، واحتياجات الأسر النازحة من مرزق الموجودة بالبركت، وأيضاً استكمال صيانة جامع البركت الجديد.

وأكد عميد بلدية غات أن المجلس البلدي سيوفر مضخة مياه لبئر “اغرم” لحل مشكلة انقطاع المياه بهذا الحي.

وفي سياق آخر أكد عميد البلدية أن المجلس البلدي في صدد توفير احتياجات نازحي مرزق وسيتم توزيعها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومديرية الأمن الوطني غات.

وفي ختام اللقاء تحدث عميد البلدية عن مساعي المجلس البلدي مع المجلس الرئاسي لتخصيص قيمة مالية لصالح مكتب الأوقاف غات لاستكمال أعمال الصيانة بجامع البركت الجديد.

