صوان: حفتر مستعد لإستخدام كل الطرق المحرمة محلياً ودولياً للوصول إلى السلطة

صوان قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إن “حفتر” مستعد لفتح المجال لعودة داعش بالرغم من كل الدماء والجهود التي بذلت في سبيل استئصال هذا التنظيم واستهدافه المتكرر لمطار معيتيقة المدني وتعطيل الحركة الجوية به حسب قوله.

وإدعى أن ذلك يعني استمراره في الهروب إلى الأمام وانتهاجه للمعادلات الصفرية التي لن تنتج إلا مزيداً من الأشلاء والخراب والدمار الذي يدفع ثمنه الشعب كاملاً بمختلف مكوناته.