الرئيس الألماني: بوسعنا إطلاق مبادرة جديدة من أجل منع تآكل الدولة الليبية

ليبيا – رأى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن بوسع بلاده وإيطاليا وفرنسا إطلاق مبادرة جديدة من أجل منع تآكل الدولة الليبية على حد وصفه.

الرئيس الألماني قال في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الايطالية عشية زيارة رسمية له إلى روما يلتقي فيها نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا وفقاً لوكالة “آكي” إن قضية الهجرة ترتبط ارتباط وثيق بليبيا حيث يتطلب الوضع بذل جهد أوروبي جديد إذا أريد منع تآكل الدولة.

ولم يحدد شتاينماير نوع هذه المبادرة وفيما إذا كانت إستضافة بلاده لمؤتمر دولي حول الأزمة الليبية متوقع نهاية العام الحالي جزء من هذه المبادرة.

وأشار إلى أنه “من المؤسف أكثر أن كلا البلدين ابتعدا عن بعضهما البعض خلال العام ونصف العام الماضي وبالتحديد في مسألة اللاجئين لم يتحسن الوضع في البحر المتوسط ​ كما يظهر بالفعل عدد الوفيات أنا متأكد من أنه مع الحكومة الإيطالية الجديدة توفر شروط للعمل على إيجاد حلول مشتركة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية