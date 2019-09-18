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ماكرون يلتقي كونتي في روما والملف الليبي على طاولة المباحثات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي بعد عام من توتر العلاقات بين البلدين، على خلفية تصريحات وزير الداخلية السابق اليميني المتطرف ماتيو سالفيني. ومن المرتقب أن يبحث الطرفان مجموعة من الملفات أبرزها الملف الليبي.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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