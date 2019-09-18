السراج في روما ومصادر إيطالية تنفي خبر اللقاء الثلاثي مع ماكرون وكونتي

العنوان_روما

استقبل رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي بمقر الحكومة في روما ظهر اليوم الاربعاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

قبل بدء اللقاء بقليل بين كونتي والسراج نصبت الحكومة الايطالية على مبنى مقرها وفقاً لوكالة “آكي” العلم الليبي إلى جانب العلمين الايطالي والأوروبي.

ويتزامن تواجد السراج في روما مع زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيصل إلى العاصمة الايطالية عصر اليوم الأربعاء .

ونفت مصادر حكومية إمكانية عقد لقاء ثلاثي( فرنسي-إيطالي-ليبي ) وفقاً لذات الوكالة وبخلاف ما أعلنته بعض وسائل الإعلام الليبية عن أن هذا لقاءً سيعقد بين كونتي والسراج وماكرون دون وجود أي تأكيد أو نفي رسمي من أي جهة .

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