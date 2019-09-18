إدارة البحث الجنائي تلقي القبض على أربع أشخاص من مروجي الحشيش وحبوب الهلوسة  بمنطقة الوحيشي

بنغازي 18 سبتمبر 2019 (وال) – داهمت عناصر تحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بعض أوكار بيع المخدرات والمواد المسكرة في منطقة الوحيشي بمدينة بنغازي.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالإدارة مساعد ضابط وليد العرفي أن عناصر تحريات الإدارة وبعد الحصول على معلومات مؤكدة تمكنت ليلة البارحة من مداهمة أوكار بعض بائعي المخدرات في منطقة الوحيشي .

وأوضح العرفي – لوكالة الأنباء الليبية – أنه تم القبض على أربعة أشخاص من مروجي الحشيش وحبوب الهلوسة خلال المداهمة.

ولفت أنه العملة أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش مجهزة للبيع ومبلغ مالي وحبوب الهلوسة لغرض التعاطي.

وأشار إلى أنه تم أحالة الجناة إلى جهات الاختصاص، بعد التحقيق معهم . ( وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال