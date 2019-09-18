الميهوب: لن يكون هناك نتائج إيجابية لأي مؤتمر قبل تجريد المليشيات من سلاحها

ليبيا – أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب اليوم الأربعاء على أن حسم معركة طرابلس بات وشيك وإعلان تحريرها سيكون قريب.

الميهوب أشار في تصريح خاص لـ” المختار العربي” إلى أنه بعد تحرير طرابلس ستؤمن البلاد ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد الأرضية لإجراء انتخابات عامة.

وبشأن الترتيب لعقد اجتماعات في روما وبرلين ونيويورك بشأن ليبيا شدد أنه لن يكون هناك نتائج إيجابية قبل تجريد المليشيات من سلاحها والقضاء على الإرهاب وغير ذلك مضيعة للوقت.

كما أبدى اعتراضه على هذا المؤتمر واصفاً أنه “شغل إنجليز” لإعطاء نفس لجماعة الإخوان المسلمين على حد قوله.

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