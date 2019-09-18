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الدولار يواصل صعوده أمام الدينار في السوق السوداء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفع لليوم الثاني على التوالي الدولار أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن وزاد الدولار بمقدار قرشين مساء اليوم الأربعاء ليتم تداوله بـ 4 دنانير و33 قرشا، كما شملت هذه الارتفاعات اليورو الذي صعد هو الآخر بمقدار قرشين وبيع بـ 4 دنانير و72 قرشا، أما الذهب عيار 18 فقد استقر لليوم الثاني على التوالي عند 153 دينارا للغرام .

أما العملات العربية قد صعد الدينار التونسي بمقدار قرشين وتم تداوله 1.52 دينار، كما ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدينار في الحدود الليبية المصرية وتم تداوله بـ 27 قرشا للجنيه، أما الليرة التركية فقد صعدت هي الأخرى بمقدار قرش واحد وتم تداولها على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا 76 قرشا لليرة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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