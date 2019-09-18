“المحاسبة” يقدم مشروع قانون لمرتبات الوظيفة العامة

قدم ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك مقترح مشروع قانون بشأن نظام مرتبات الموظفين الوطنيين في القطاعات العامة لمجلس النواب للاطلاع عليه والنقاش حوله.

وأوضح الديوان في كتابه للنواب أن المشروع تم تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني العام السابق والصادر في عام 2015، وأشار الكتاب إلى أن أعضاء المؤتمر لم يقوموا بدراسته.

وطالب شكشك مجلس النواب بالاطلاع على المشروع والنظر فيه، وتدوين كافة الملاحظات حوله لمعالجتها بحسب ما ينص عليه القانون.

وجاء في المراسلة لمجلس النواب أن المشروع يحمل أهدافا استراتيجية واجتماعية من بينها تحسين الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى الإصلاحات الوظيفية العامة.

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