أقيم يوم أمس الثلاثاء المخيم الأول بجامعة مصراته بمشاركة فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال المخيم القاء عديد المحاضرات حول الجريمة الإلكترونية والحمض النووي.

وشارك في المخيم أعضاء من مجلس البلدي مصراته ورئيس وعمداء الكليات بجامعة مصراته وأعضاء هيئة التدريس وعدد من ضباط الشرطة والمهتمين بهذا الجانب وعدد من الطلبة بالجامعة.

