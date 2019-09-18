السراج يزور روما ويلتقي كونتي

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإيطالية روما، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مستجدات الوضع في ليبيا وعددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي تتعلق بدعم ليبيا في مجال الخدمات والبنية التحتية، واستمرار التنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، واستمرار وتكثيف دعم خفر السواحل بتوفير البرامج التدريبية والإمكانات اللازمة التقنية والفنية.

وتم الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة في (قصر كيجي) وسط العاصمة بحضور عدد من المسؤولين الليبيين والإيطاليين وذلك في إطار علاقات التعاون والتشاور بين البلدين حسب وصف إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء لحكومة الوفاق

ونقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء لحكومة الوفاق تأكيدات كوني بأن لا حل عسكريًا للأزمة الليبية وأن بلاده تحرص على إيجاد حل سياسي لتحقيق الاستقرار وتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين مثنيا على المبادرة التي قدمها السراج لعقد ملتقى ليبي يفضي إلى حل شامل يتفق عليه جميع الأطراف.

وأضافت إدارة الإعلام أن كونتي أثنى على دور حكومة الوفاق الفعّال في مكافحة الاٍرهاب والقضاء عليه، و على دور خفر السواحل الليبية في مكافحة الهجرة وإنقاذ المهاجرين بالرغم من وضع الأزمة الراهن وكل الصعوبات.

وأعرب السراج خلال اللقاء الذي جمعة بكونتي عن تقديره لموقف إيطاليا الرافض لما وصفه بــ”العدوان” والداعم للمسار الديمقراطي ، مثمنا له عدم اعتباره لمن وصفه بـ “المعتدي” شريكاً في الحل السياسي وحرصه على دحر ماوصفه بـ”العدوان” وإنهاء ما أسماه بـ”مشروع عسكرة الدولة”.

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