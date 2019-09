شركة الكهرباء: الإفراج عن فني بعد القبض عليه خلال اشتباكات طرابلس

المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الإفراج عن الفني الذي التابع لمكتب تشغيل أبوزيان بدائرة توزيع جنوب غريان الذي تم القاء القبض عليه خلال الاشتباكات التي جرت في محيط مكتب أبوزيان خلال الفترة الماضية.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى الإفراج عن الفني حامد محمد الشريف التابع لمكتب تشغيل أبوزيان بدائرة توزيع جنوب غريان، الذي تم القبض عليه أثناء الاشتباكات التي جرت في محيط مكتب أبوزيان أثناء خروجه من مقر عمله ذاهباً إلى منزله.

وكانت إدارة الشركة طالبت عديد المرات بالأفراج عن الفني المختطف.

