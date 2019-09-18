معالي وزير الداخلية يصدر قرار بتشكيل لجنة لتحديد أسماء أعضاء الشرطة المنضمين للجماعات الإرهابية التي كانت مسيطرة على درنة

بنغازي 18 سبتمبر 2019 (وال) – أصدر معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف القرار رقم (628) لسنة 2019م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها .

ونص القرار في مادته الأولى، على أن يكون رئيس اللجنة عقيد صلاح أحمد هويدي “مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي”، وعضوية

عقيد صالح سعد الحاسي من الإدارة العامة لحماية البعثات الدوبلوماسية، وعضوية مقدم فرج المرتضي من جهاز مكافحة الجريمة .

وأوضح القرار في مادته الثانية على أن تتولي اللجنة أحكام المادة السابقة من هذا القرار مهمة تحديد أسماء أعضاء الشرطة ورتبهم وكذلك الموظفين “مصنفين وغير مصنفين” المنضمين للجماعات الإرهابية التي كانت مسيطرة على مدينة درنة مع بيان اسم المتوفي منهم والمحتجز لدى السلطات الأمنية .

وشدد القرار – الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – على اللجنة تحري الدقة في ذلك، وأن تبدي مايعن لها من ملاحظات بالخصوص ولها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل انجاز عملها .

وشدد القرار على ضرورة العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه . (وال – بنغازي) ع ع

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