جرحى الوفاق يعتصمون أمام السفارة الليبية بتونس

نظم عدد من جرحى التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق ظهر الأربعاء اعتصاما أمام مبنى السفارة الليبية في تونس العاصمة احتجاجا على ما وصفوه بسوء الخدمات الطبية المقدمة لهم في المصحات التونسية.

وقال بعض المعتصمين الذين تجمعوا وسط حالة من الحنق والغضب إنه تم طردهم خارج الفنادق التي كانوا يقيمون بها بسبب تأخر سداد الأموال المستحقة عليهم للفنادق دون تحرك ملموس من قبل حكومة الوفاق وبالأخص لجنة الأزمة التي تم تشكيلها في شهر إبريل الماضي.

وأضاف المعتصمون أن المصحات التي تم تنسيبهم إليها لا تقدم الخدمات الطبية على مستوى لائق متهمين بعض الشخصيات بالتورط في ذلك عبر الفساد وعمليات الاختلاس التي يقومون بها على حساب راحة المرضى وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

ويأتي هذا الاعتصام بعد عديد من الشكاوى التي أخرجها أفراد التشكيلات المسلحة وقاموا بعرضها عبر مقاطع فيديو ومنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، هذه الشكاوى تؤكد تقاعس حكومة الوفاق في الالتفات على مطالب الجرحى وعدم سداد الأموال المستحقة للمصحات، وكذلك عدم إعادة تنسيبهم وترحيلهم للعلاج في ساحات علاجية أخرى مثل الساحة الألمانية نظراً للتقدم والتطور العلاجي على عكس العلاج في تونس الذي قال عنه المعتصمون والجرحى إنه لا يلبي كافة احتياجاتهم الصحية.

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