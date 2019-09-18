مجموعة جرحى الوفاق المعتصمة في تونس تعلن مطالبها بعد إقتحامها السفارة

ليبيا – أقدمت مجموعة من الجرحى التابعين لحكومة الوفاق على إقتحام مبنى السفارة الليبية في وسط العاصمة التونسية تونس بعد إعتصامهم أمامها بوقت سابق من اليوم الأربعاء .

وجاء الإقتحام عقب ما قال المعتصمون أنه تعمد لتهميشهم أمام المبنى وعدم خروج أيً من مسؤولي السفارة للحديث معهم ، واصفينهم بـ ” السراق الذين يقبضون الدولار ويتنكرون لتضحيات الأبطال ” كما نددوا بوكيل وزارة صحة الوفاق محمد هيثم عيسى ، معتبرينه ” فاسد وأكبر لص ” وفقاً لما جاء على ألسنتهم ، بحسب موظفين وشهود عيان .

وباشر عدد من جرحى ومبتوري مسلحي الوفاق إعتصامهم منذ يوم أمس الثلاثاء أمام مقر السفارة الليبية في العاصمة التونسية تونس إحتجاجاً على تردي أوضاعهم من كافة النواحي.

وقال أحدهم ويدعى عبدالسلام المقصبي وهو من مصراتة ، أنهم محتجون على سوء الخدمات الطبية التي يتحصلون عليها في تونس وطرد عدد من جرحاهم خارج الفنادق بسبب عدم تسديد حكومة الوفاق لفواتير اقامتهم.

وأكد المقصبي بأن جرحي الوفاق في تونس يتم معاملتهم معاملة سيئة ، محملاً مسؤولية ما يحصل لهم لمن وصفهم بالسراق ، فيما طالب آخرون بنقلهم لتلقي العلاج في المشافي الإيطالية والألمانية .

المرصد – متابعات

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