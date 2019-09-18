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“البريقة” تشكل لجنة تسييرية جديدة  

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير مكتب إعلام شركة البريقة عادل بن دردف إن إقاله اللجنة المكلفة من المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وتشكيل لجنة جديدة للشركة يعد عملية جراحية كان لا بد منها.

وأضاف بن دردف في تصريحات خاصة لـ218 أن هذه الإجراءات جاءت بعد تقليص حصة الشركة من المحروقات والظلم الواقع عليها، والشركة تمد أكتر من 70‎%‎ من المدن الليبية بالمحروقات.

وكشف بن دردف عن أن اللجنة الجديدة تم تكليفها بناء على قرار رقم 90 الصادر عن الحكومة المؤقتة وهي التي ستتولى إدارة الشركة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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