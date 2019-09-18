“البريقة” تشكل لجنة تسييرية جديدة  

قال مدير مكتب إعلام شركة البريقة عادل بن دردف إن إقاله اللجنة المكلفة من المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وتشكيل لجنة جديدة للشركة يعد عملية جراحية كان لا بد منها.

وأضاف بن دردف في تصريحات خاصة لـ218 أن هذه الإجراءات جاءت بعد تقليص حصة الشركة من المحروقات والظلم الواقع عليها، والشركة تمد أكتر من 70‎%‎ من المدن الليبية بالمحروقات.

وكشف بن دردف عن أن اللجنة الجديدة تم تكليفها بناء على قرار رقم 90 الصادر عن الحكومة المؤقتة وهي التي ستتولى إدارة الشركة.

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