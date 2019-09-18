تشكيل لجنة لتحديد أسماء أعضاء الشرطة المنضمين للجماعات الإرهابية بدرنة

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة القرار رقم (628) لسنة 2019م بشأن تشكيل لجنة ،توكل إليها مهام تحديد أسماء أعضاء الشرطة ورتبهم وكذلك الموظفين “مصنفين وغير مصنفين” المنضمين للجماعات الإرهابية التي كانت مسيطرة على مدينة درنة مع بيان اسم المتوفي منهم والمحتجز لدى السلطات الأمنية .

ونص القرار في مادته الأولى، على أن يكون رئيس اللجنة عقيد صلاح أحمد هويدي “مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي”، وعضوية عقيد صالح سعد الحاسي من الإدارة العامة لحماية البعثات الدوبلوماسية، وعضوية مقدم فرج المرتضي من جهاز مكافحة الجريمة .

وشدد القرار على اللجنة تحري الدقة في ذلك، وأن تبدي مايعن لها من ملاحظات بالخصوص ولها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل انجاز عملها ،كذلك على ضرورة العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

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