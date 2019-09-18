ليبيات يطالبن “الجنسية لأبنائي”

أقام التكتل الوطني الديمقراطي بمدينة بنغازي ندوة بعنوان “الجنسية لأبنائي” تناولت قضية الليبيات المتزوجات من غير الليبين وحق أبنائهن في الحصول على الجنسية الليبية وحقهم في التعليم والعمل.

وحظيت ندوة بحضور لفيف من المهتمين والمعنيين بالموضوع باعتبارها قضية رأي عام.

وسلط المجتمعون الضوء على حقوق الليبيات في منح المواطنة لإبنائهن في ظل إثارة هذا الملف في الرأي العام وماهي واجبات الدولة حيال أبناء بنات الوطن، حيث يحاول القائمون على الندوة طرحه هذه الملف على طاولة النقاش علهم يجدون حلولا له في ظل تهميشه من قبل الحكومات المتعاقبة.

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