داخلية المؤقتة: إنشاء وحدة كشف وإبطال العبوات الناسفة

أصدر مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة قرارا يقضي بإنشاء وحدة كشف وإبطال العبوات الناسفة بالإدارة العامة للدعم المركزي.

ووجه رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للدعم المركزي عوض رحيل تعميما لرؤساء الفروع والمكاتب التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي يفيد بإنشاء وحدة كشف وإبطال العبوات الناسفة بالإدارة العامة للدعم المركزي تكون تبعيتها لمدير الإدارة ويكون مقرها الإدارة العامة للدعم المركزي.

