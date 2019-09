سيالة والجهيناوي يبحثان تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين القاصدين تونس

المتوسط:

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي تذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الليبيين القاصدين تونس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الجانبين بحثا هاتفيا سبل تذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الليبيين القاصدين تونس.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي تباحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وآلية التعاون لما فيه مصلحة المواطنين الليبيين والتونسيين على حد سواء.

