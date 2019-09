بلدية بنغازي تلتقي أعضاء صندوق دعم الزواج

المتوسط:

التقت عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي المكلفة بملف الشؤون الاجتماعية راضية المذبل يوم أمس الثلاثاء بمقر ديوان البلدية أعضاء صندوق دعم الزواج محمد ابراهيم وإبراهيم الورفلي كما حضر الاجتماع عضو المجلس التسييري عبد الباسط سليمان الجازوي.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن أعضاء صندوق دعم الزواج قاموا بتقديم موجزا عن الأهداف التي يسعى الصندوق لتحقيقها والمتمثلة في حث الشباب على الزواج والقيام ببرامج توعويه تبرز أهمية الأسرة والتكيف الاجتماعي والأسس التي تبنى عليها الأسرة كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التواصل في هذا الإطار مع جميع المؤسسات الداعمة.

من جانبها اكدت راضية المذبل على ضرورة وضع خطط مرحلية ووضع أسس موازية لعمل الصندوق ومكملة له مؤكدة أن العمل سيكون متواصل بين الصندوق وبلدية بنغازي في هذا المجال كما سيتم التعاون مع الصندوق فيما يخص الأعراس الجماعية معربة عن أملها في أن يكون هناك دعم لهذا الصندوق من جميع المؤسسات العامة مشيرة إلى أن للمجتمع المدني دور في هذا الدعم فالشباب هم ركيزة هذا المجتمع.

