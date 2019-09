وزير التعليم يبحث الاستعدادات لمراسم إعلان نتائج الشهادة الثانوية

المتوسط:

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل الاستعدادات الخاصة بالحفل الوطني لمراسم اعتماد وإعلان نتائج الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018-2019 وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع أعضاء اللجنة الإعلامية بالوزارة والشريك الإعلامي في المركز الوطني للامتحانات بحضور مدير عام المركز محمود البوعزي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن وزير التعليم أكد خلال الاجتماع على الدور الريادي للإعلام كشريك أساسي وفاعل في أي تغيير مطلوب في المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية على اعتباره حلقة الوصل في ظل التطور التقني والتكنلوجي الكبير والذي شكل الجناح الأبرز في نقل الأفكار البناءة وتسليط الضوء على المشاريع الريادية في المجتمع مشيراً إلى أهميته كحلقة وصل مع كافة الشرائح المستهدفة في عملية النهوض بقطاع التعليم بالكامل.

واطلع عبد الجليل خلال الاجتماع على كافة تفاصيل الحفل الخاص بنتائج امتحانات الشهادة الثانوية ونسب الإنجاز حتى الآن وأبدى بعض الملاحظات في بعض النقاط الخاصة بفقرات الحفل مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد .

وأوضحت الوزارة أنها ستقوم باعتماد وإعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة للعام الحالي 2018-2019 في حفل وطني خاص سيقام يوم غد الخميس.

