دورة للمُنَسبين الجدد لمديرية أمن أجدابيا

بدأت في مدينة أجدابيا الدورة التدريبية الجديدة لمنتسبي مديرية الأمن والبالغ عددها حوالي 300 عنصر.

وتأتي هذه الخطوة لتدعيم الأجهزة الأمنية وضخ دماء جديدة بها، حيث شرع قسم التدريب بمديرية أمن أجدابيا بالبدء فى دورة للمجندين الجدد للقوة العمومية المديرية.

ويتم تدريب المجندين بنظام اليوم الطويل، حيث يخضع المتدربون لتدريبات اللياقة البدنية والقوانين الخاصة بالأمن إضافة إلى تعليمهم استعمال السلاح.

ويحرص القائمون على الدورة تكثيف التدريبات للخروج بدفعة جديدة تكون على مستوى عال من التدريب والحرفية ليتم لاحقا توزيعهم حسب المهام الموكلة إليهم.

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