وكيل داخلية الوفاق يفتتح معرض الـتجهيزات الأمـنية للشرطة

افـتتح وكـيل وزارة الـداخلية عـميد “خـالد مـازن” الـيوم الأربـعاء مـعرض الـتجهيزات الأمـنية الـذي أقـيم بـديوان وزارة الـداخلية والـذي نـظمته إدارة شـؤون الإمـداد بـوزارة الـداخلية, وبـحضور مـدير إدارة الإمـداد ورئـيس مـكتب الإمـداد وعـدد مـن مـدراء الإدارات ومـديريات الأمـن وضـباط بـالـوزارة.

وأطـلع الـوكيل رفـقة الـحضور عـلى مـا يـحتويه الـمعرض مـن تـجهيزات أمـنية خـاصة بـأعـضاء هـيئة الـشرطة, وعـروض مـلابس أعـضاء هـيئة الـشرطة, مـستمعاً لـشروح وافـية حـول هـذه الـتجهيزات مـن قـبل الـمشرفين عـلى الـمعرض.

كـما تـخلل الـمعرض عـروض للـتجهيزات الأمـنية والـتي تـهدف للـمحافظة عـلى الانـضباطية وإظـهار هـيبة رجـال الأمـن والـشرطة مـن خـلال مـا يـحتويه مـن تـجهيزات ومـلابس خـاصة بـكافة مـكونات الأجـهزة الأمـنية الـتابعة لـوزارة الـداخلية.

