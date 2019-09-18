لورد بريطاني يناشد الأمم المتحدة عدم الانصياع لمطالب ليبيا بإدارة الأصول المجمدة

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طالب عضو مجلس اللوردات البريطاني، اللورد ريج أمبي، الأمم المتحدة بعدم الاستسلام لمطالب ليبيا بتخفيف سيطرتها على الأصول المجمدة، المنتشرة في جميع أنحاء العالم. وجاءت مناشدة اللورد ريج أمبي، في أعقاب تقارير أفادت بأن مسؤولين ليبيين عن إدارة الأصول الخارجية للبلاد، التقوا بلجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة في ليبيا الأسبوع الماضي، وطالبوها برفع التجميد عن تلك الأموال، حسبما ذكرت صحيفة “إرم نيوز” في خبر اليوم الأربعاء .

ونقلت الصحف البريطانية عن “أمبي” قوله: “نظرًا لأن الأمم المتحدة تنظر مرة أخرى في مستقبل تجميد الأصول الليبية في جميع أنحاء العالم، فإنني أناشد الأمم المتحدة أن تتذكر مواطني المملكة المتحدة الذين قُتلوا وشُوِّهوا بوحشية جراء تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي”، لافتًا إلى أن السبب وراء عدم تعويض مواطني المملكة المتحدة فقط من ليبيا هو أن المملكة المتحدة لم تطلب ذلك. يُشار إلى أن المجلس الرئاسي ، أكد تسوية هذا الملف مع بريطانيا في وقت سابق، وأنه لا داع لفتح ملف التعويضات مجددًا.

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