أعلنت شعبة الإعلام الحربي، قيام مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة، بطلعة جوية، مشيرة إلى إنها تقوم حاليا بغارات دقيقة لغرفة العمليات التركية داخل الكلية الجوية بمدينة مصراته .

وأكدت الشعبة في بيان لها، أن هذه الغارات لم تكون الأخيرة طالما ظلت المدينة تحتضن وتستضيف هذه الأنشطة المشبوهة لدولٍ أجنبية مُموّلة للإرهاب داخل وطننا .

