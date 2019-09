مباحثات إيطالية فرنسية بشأن ليبيا

المتوسط:

قالت مصادر من الحكومة الإيطالية إن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحثان اليوم الملف الليبي.

وبينت المصادر عقب لقاء جمع بمقر الحكومة، قصر (كيجي) الأربعاء، كونتي ورئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج، أن “الاجتماع المقرر عقده مساء اليوم بين كونتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ستتخذ ليبيا فيه شطراً أساسياً” موضحة أن الأمر يتعلق “بإعداد متابعات مفيدة تحضيراً للحدث الدولي التالي”.

وأضافت المصادر: “مبادرة نيويورك التي تؤيدها إيطاليا وفرنسا بشكل مشترك تحت رعاية الأمم المتحدة، يمكن أن توفر إشارة مهمة للتماسك الدولي، وإلقاء الضوء على طريق نريد مشاطرته بشكل حقيقي”.

