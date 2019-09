صحة الوفاق تتفقد مجمع عيادات وريمة بتاجوراء

المتوسط:

أجرى مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق “الطاهر عبد العزيز سليمان” جولة تفقدية لـ “مجمع عيادات وريمة” الكائن بمنطقة تاجوراء اطلع خلالها على سير العمل داخل الأقسام والعيادات .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن سليمان تعهد بدعم الوزارة لقسم النساء والولادة الذي جرى افتتاحه خلال المدة الماضية خصوصًا أنه يستقبل الحالات على مدى الـ 24 ساعة وتتوفر به حضانات أطفال حديثي الولادة وفريق طبي يعمل بشكل يومي.

وزار مدير الشؤون الطبية مستشفى تشخيص وعلاج أمراض الكلى الكائن بمنطقة تاجوراء الذي سيجري افتتاحه خلال المدة القريبة القادمة.

