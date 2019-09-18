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كونتي للسراج: ندعم الحل السياسي ولا نستطيع التخلي عن الحوار مع برقة وعليك العمل على مكافحة التيارات المتطرفة داخل المليشيات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24- خاص

‏‎تظل الأزمة الليبية سبب قلق كبير للحكومة الإيطالية، وحلها يمثل اهتمامًا كبيرًا لها، حيث أكدت مصادر من مقر الحكومة الإيطالية لوكالة “نوڤا” الإيطالية أن هذا ما أكده رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج خلال لقائهم اليوم الأربعاء في العاصمة الإيطالية روما.

المصادر نفسها قالت إن كونتي أبلغ السراج أن “مصلحة الشعب الليبي كانت و ستبقى أساس العمل للحكومة الإيطالية”.

وذكرت المصادر بحسب مانشرته وكالة «نوڤا» وترجمته “أخبار ليبيا24” أن كونتي أكد أن الإرهاب مصدر قلق دولي، داعيًا – كما حدث في مناسبات سابقة – السراج إلى بذل جهد كبير لمواجهة التيارات المتطرفة الموجودة بين الميليشيات.

وتابعت المصادر نفسها لوكالة «نوڤا» في تقرير آخر أطلعت عليه “أخبار ليبيا24” و ترجمته أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أبلغ رئيس المجلس الرئاسي أن حكومته تدعم حكومة الوفاق الوطني ؛ لكنها في نفس الوقت لا يمكنها إلا أن تعتبر الممثلين الليبيين من برقة محاورين أساسين في البحث عن حل سياسي.

كونتي أيضاً أبلغ السراج عن الحساسية الشديدة للرأي العام الإيطالي بشأن الظروف الإنسانية الخطيرة وقضايا الهجرة وإدارة مراكز الاحتجاز، مؤكداً أنهم يحثوا على تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة على أرض الواقع منذ فترة طويلة، وأنهم يشجعون على تجديد الدعم على جميع المستويات الوطنية والدولية.

وبحسب المصدر نفسه فإن كونتي يأمل أن يضمن السراج إحساسًا قويًا بالمسؤولية و أنه – كونتي – يثق كثيرًا في التعاون القائم بين السلطات المختصة في البلدين.

وفقاً للمصادر التي تحدثت لوكالة «نوڤا» الإيطالية و التي أطلعت “أخبار ليبيا24” على تقاريرها الثلاثة حول لقاء كونتي و السراج ؛ فإن كونتي أكد على استمرارية دعمه للجهود المبذولة من المبعوث الأممي غسان سلامة، وأي جهود دولية أخرى في شأنها معالجة الوضع الليبي.

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تعليقات

  • اى ابطال انتم مرتزقة حصلتم على اجركم من سراق المال العام لحمايتهم من حساب الجيش الوطنى الذى اراد تخليص البلاد من شرهم والان تدفعوا ثمن الخيانة غدر بكم الخوان كالعادة بعد ان اصبحتم معوقين وغير قادرين على خدمتهم كنتم حراسا للكلاب والان يعاملوكم معاملة الكلاب وهذه عبرة لكل مرتزق يقاتل الجيش الوطنى لصالح الخوان المفلسين بينما جرحى الجيش الوطنى تفتخر بتضحياتهم ولا نتخلى عنهم وهم موضع ترحيب وتقدير فى اى مكان فى الوطن العربى لانهم يحاربون الارهاب هذا هو الفرق بين من يدافع عن الوطن وبين من يدافع عن الفساد

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  • .اتلم المتعوس على خيب الرجا واحد خائن لليبيا ويبيعها للمحتل وهو السراج والثانى طليانى طمعان فى المزيد من نهب ثروات الشعب الليبى وتوسعة القاعدة الايطالية فى مصراطة وبيستهبل وهو يعرف جيدا ان الجيش الوطنى يسيطر على اكثر من ثلاث ارباع ليبيا ولا يجد من هو مؤهل للتفاوض معه فالسراج دمية فى يد المليشيات التى يطلبون منه ان يتخلى عنها فهى بالنسبة له ورقة التوت التى تغطى عورته وهو يردد كالبغبغان كلامها المثير للسخرية من اعتداء جيش وطنى على مليشيات ارهابية تنهب ثروات الشعب ولا وسيلة للتعامل معها سوى بقوة السلاح وهى ليست برقة فقط ياحمار بل الشعب الليبى كله فى مواجهة الخوان بما فى ذلك اهل طرابلس يقفون مع الجيش وسمعت احد اعيان مصراطة يؤكد ذلك ويتوعدهم بالدمار فكيف يكون اعتداء وباعتراف المصاريت ان اهل طرابلس مع الجليشيات

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