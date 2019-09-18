بالاسماء: السراج يُعيّن سفراء ومندوبين بالخارج.. نص القرارت كاملة

ليبيا – أصدر رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء قراره رقم 1050 بشأن تعيين أحد مستشاريه والمقربين منه والموالين له سفراء في عدد من البعثات الدبلوماسية لليبيا في الخارج.

القرار 1050 الذي إطلعت عليه المرصد كلف من خلاله السراج 11 شخصية ليكونوا سفراء لليبيا في عدد من الدول كان أبرزهم مستشاره السياسي الطاهر السني حيث حظي الأخير بمنصب مندوب ليبيا في الامم المتحدة خلفاً لـ فتحي المجربي .

كما ضمت القائمة أيضاً شخصية اخرى من خارج السلك الدبلوماسي وهي عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رانيا الصيد الداعمة بقوة لسياسات حكومة الوفاق والتي منحها السراج منصب سفيرة ليبيا لدى المملكة المغربية.

ونجد في القائمة أيضاً أحد أصدقاء رئيس الرئاسي المقربين وهو تميم بعيو والذي كلفه السراج بمنصب مندوب ليبيا الدائم للأمم المتحدة في جنيف ، كما جدد ولاية سفيرة ليبيا في سلطنة عمان سنية غومة.

وتضمن القرار تكليف كل من جمال البرق سفيرا لليبيا لدى جمهورية ألمانيا ، وعامر غريب سفيراً لليبيا لدى الاتحاد الروسي ، وجلال العاشي سفيراً لدى جمهورية النمسا ، وموسى الطرابلسي سفيراً لدى جمهورية موريتانيا ، ولطفى المغربي سفير ليبيا لدى مملكة بلجيكا ، سليمان الساحلي سفيراً في دولة الكويت ، ووليد أبوعبدالله سفير لدى مملكة أسبانيا.

وأرجع السراج اختيارته هذه بحسب نص القرار إلى ما تقتضيه المصلحة العامة ، مبيناً بأن هذه الاسماء أحيلت اليه في كتاب لوزير خارجيته محمد سيالة رقم 1619 .

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