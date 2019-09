المتوسط:

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا يقضي بتعيين عدد 11 سفير لليبيا لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية.

ونص القرار رقم 1050 لسنة 2019 على تعيين جمال البرق سفيرا لليبيا لدى ألمانيا وعامر العربي غريب سفير لليبيا لدى روسيا، طاهر محمد السني مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، جلال المهدي العاشي سفير ليبيا لدى النمسا، موسى عبد النبي الطرابلسي سفير ليبيا لدى موريتانيا، رانيا عبد السلام الصيد سفير ليبيا لدى المغرب، تميم مصطفى بعيو مندوب ليبيا لدى البعثة الدائمة للامم المتحدة بجنيف، لطفي الأمين المغربي سفير ليبيا لدى بلجيكا، سنية أبو القاسم غومه سفير ليبيا لدى عمان، سليمان علي الساحلي سفير ليبيا لدى الكويت، وليد بشير أبو عبد الله سفير ليبيا لدى أسبانيا.

The post الرئاسي: تعيين 11 سفيرا في عدد من الدول والمنظمات الدولية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية