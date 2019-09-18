جامعة سبها تحقق إنجازا استثنائيا

انطلقت بين أروقة قاعة الإدارة العامة بجامعة سبها الاحتفالية التي خصصتها الإدارة العامة للعاملين بها بعد أن تحصلت الجامعة على ترتيب متقدم في تصنيف الماتركس.

وكرم خلال الاحتفالية عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين تميزوا بنشر أبحاثهم وأوراقهم العلمية على شبكة الإنترنت، ويعتمد تصنيف الماتركس على عدة معايير، منها معامل التأثير؛ ومعامل الانفتاح؛ ومعامل الامتياز ومعامل الزخم.

وحققت جامعة سبها قفزة كبيرة بعد أن كانت عام 2017 خارج التصنيف وخلال 6 أشهر فقط تمكنت الجامعة من تسجيل مرتبة متقدمة على 9 جامعات عربية وهو ما يعد إنجازا استثنائيا للجامعة.

يشار إلى أن تصنيف هو تصنيف عالمي مشهور يصدر عن فريق بحث يتبع أكبر مركز أبحاث إسباني CSIC ويرتبط بوزارة التربية والتعليم في مدريد، ويهدف إلى تشجيع نشر المعلومات على مواقع الجامعات، ويتم تصنيف الجامعات بحسب المعلومات عنها وذات العلاقة بها والمتوفرة في مواقعها على الانترنت.

ويصدر هذا التصنيف منذ عام 2004 بشكل نصف سنوي، ويغطي أكثر من 17000 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم منها حوالي 500 جامعة في العالم العربي، ويقوم بتصنيف أول 12000 جامعة على المستوى العالم، كما يقوم بتصنيف أول 100 جامعة حسب القارة أو حسب المنطقة.

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