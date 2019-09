قتل شخص وجرح 12 آخرين على الأقل إثر سقوط قذائف مضادة للطيران نوع 23 ملم على سرادق عزاء بمنطقة بوهديمة في مدينة بنغازي.

وأطلقت القذائف من المدفع المضاد للطيران من منطقة الماجوري تأبينا لأحد شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا في طرابلس.

